Serie A, idea tetto salariale dalla stagione 2023/2024

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta questa mattina La Repubblica, dalla stagione 2023/2024 la Serie A potrebbe introdurre la novità del salary cap, il tetto sugli ingaggi. Non si potranno spendere più dell'80% dei ricavi per gli stipendi in fase d'acquisto e per le commissioni degli agenti. Secondo l'indiscrezione, chi non rispetta le regole vedrà bloccato il suo mercato.