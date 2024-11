Serie A, il Cagliari trova la vittoria contro il Verona: la classifica aggiornata

vedi letture

Importantissimo balzo in avanti per il Cagliari di Davide Nicola che batte 1-0 in casa l'Hellas Verona e si porta in 12^ posizione con 14 punti, superando in un solo colpo 4 squadre fra cui la Roma ferma a 13 (la squadra di Ranieri giocherà lunedì sera nel posticipo contro l'Atalanta). Terza sconfitta consecutiva invece per l'Hellas, dopo quelle contro Fiorentina e Inter. Gli scaligeri restano così fermi a quota 12 a soli 2 punti dalla zona retrocessione, in attesa delle sfide dei prossimi giorni.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 29

Atalanta 28

Inter 28

Fiorentina 28

Lazio 28

Juventus 25

Milan 19**

Bologna 18**

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Cagliari 14*

Roma 13

Parma 12

Lecce 12

Verona 12*

Genoa 11

Como 10

Monza 9

Venezia 8

* una partita in più

** una partita in meno