Serie A, il Genoa passa sul Lecce: decide una doppietta di Miretti

Una doppietta di Miretti, ispirato in entrambe le occasioni da Malinovskyi, regala al Genoa una vittoria che forse chiude il discorso salvezza per i rossoblù. Vantaggio al 16’ con una meravigliosa girata al volo, raddoppio prima dell’intervallo con un’altra rete da applausi: sterzata in area e girata in rete. Nella ripresa Krstovic accorcia su rigore ma non basta: per il Lecce arriva la quarta sconfitta consecutiva.

Serie A, la 29^ giornata:

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma (sabato 15 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Udinese-Verona (sabato 15 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Milan-Como (sabato 15 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Torino-Empoli (sabato 15 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]

Venezia-Napoli (domenica 16 marzo, ore 12.30) [DAZN]

Bologna-Lazio (domenica 16 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Roma-Cagliari (domenica 16 marzo, ore 16.00) [DAZN]

Fiorentina-Juventus (domenica 16 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Atalanta-Inter (domenica 16 marzo, ore 20.45) [DAZN]