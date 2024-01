Serie A, il Genoa vince e rimonta contro la Salernitana: la classifica aggiornata

La Salernitana di Pippo Inzaghi perde in casa contro il Genoa dell'altro ex rossonero, Alberto Gilardino: 2-1 il risultato finale in favore del grifone, grazie alle reti di Retegui e Gudmundsson. Per i granata, a poco è servito il primo gol di Martegani nella prima frazione di gioco. Salernitana ancora bloccata all'ultimo posto a quota 12 punti, vittoria importante per il Genoa che supera il Monza salendo quindi all'11^esimo posto con 25 punti. In attesa delle altre partite (Juventus tra poco in campo a Lecce) questa la classifica aggiornata.

La classifica:

Inter 51*

Juventus 49*

Milan 45

Fiorentina 34*

Atalanta 33*

Lazio 33*

Bologna 32*

Roma 32

Napoli 31*

Torino 28*

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 16

Salernitana 12

In attesa di giocare *