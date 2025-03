Serie A, il maltempo imperversa sul centro Italia: Bologna-Lazio a rischio rinvio

Il maltempo rischia di condizionare il 29° turno di Serie A, visto che secondo il Messaggero, Bologna-Lazio rischia di essere rinviata. In queste ore vige l’allerta rossa in Emilia Romagna, più precisamente in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna. A fare il punto è il presidente della regione Michele de Pascale, con un video aggiornamento: "Le previsioni della nottata sono state confermate dagli eventi, in questo momento abbiamo superamenti di soglia due nel bacino romagnolo, soprattutto per quanto riguarda il Lamone e negli affluenti del Reno".

Cresce quindi il livello dei fiumi, a Bologna si temono allagamenti. La situazione resta comunque sotto controllo, ma la gara tra Bologna e Lazio - programmata per domenica ore 15,00 - rischia di slittare

Il programma della ventinovesima giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa - Lecce DAZN/SKY

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza - Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese - Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan - Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino - Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia - Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna - Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma - Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina - Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta - Inter DAZN