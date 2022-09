Serie A, il Monza batte la Juventus. Vincono anche Lazio e Fiorentina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria storica per il Monza, che questo pomeriggio all'U-Power Stadium ha battuto 1-0 la Juventus grazie al gol di Gytkjaer. Successo anche per la Lazio, che ha superato la Cremonese per 0-4 allo Zini: per i biancocelesti doppietta di Immobile e reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Tre punti, infine, li ha conquistati la Fiorentina battendo per 2-0 il Verona al Franchi. Per i viola in gol Ikoné e Nico Gonzalez.