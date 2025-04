Serie A, il programma completo della 36^ giornata di campionato

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, nel corso della conferenza stampa con cui ha commentato l'assemblea andata in scena oggi in Via Rosellini, ha reso noto anche il programma della 36^ giornata, anticipando il comunicato che arriverà a breve:

36^ GIORNATA

9 maggio alle 20.45 - Milan-Bologna

10 maggio alle 15 - Como-Cagliari

10 maggio alle 18 - Lazio-Juventus

10 maggio alle 20.45 - Empoli-Parma

11 maggio alle 12.30 - Udinese-Monza

11 maggio alle 15 - Hellas Verona-Lecce

11 maggio alle 18 - Torino-Inter

11 maggio alle 20.45 - Napoli-Genoa

12 maggio alle 18.30 - Venezia-Fiorentina

12 maggio alle 20.45 - Atalanta-Roma