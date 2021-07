Serie A, il punto sui vaccini: solo quattro club hanno già vaccinato tutti i giocatori

Sono solo quattro i club che fino a questo momento hanno completato il ciclo vaccinale per i propri giocatori, si tratta di Milan, Fiorentina, Bologna ed Empoli. Queste società hanno sfruttato il programma agevolato della FIGC per portare a termine le vaccinazioni delle rose così da non farsi trovare impreparati in vista dell'inizio della stagione. Il Genoa, per iniziativa autonoma, ha effettuato la prima dose il 9 luglio presso l'ospedale San Martino e a breve farà effettuare a tutti la seconda dose. La Roma non sta pensando solo agli atleti ma a tutti i professionisti che lavorano per il club e nei prossimi giorni vaccinerà anche il personale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.