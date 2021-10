Serie A, il Torino batte il Genoa: finisce 3-2 il primo anticipo della nona giornata

Terza vittoria in campionato per il Torino, che nel primo anticipo della nona giornata di Serie A TIM ha superato il Genoa per 3-2. I granata hanno sbloccato il punteggio nel primo tempo con Sanabria, raddoppiando sempre nei primi quarantacinque minuti con Pobega. Nella ripresa i rossoblu hanno accorciato le distanze con Destro, subendo la terza rete da parte di Brekalo poco dopo. Vana nel finale la rete messa a segno da Caicedo.