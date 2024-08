Serie A, il Torino vince ancora: contro il Venezia decide una rete di Coco. La classifica aggiornata

vedi letture

Prosegue il momento positivo per il nuovo Torino di Paolo Vanoli, ex di turno. Dopo il pari di San Siro contro il Milan e la vittoria contro l’Atalanta, arriva il successo anche contro il Venezia in trasferta. Di Coco all’86’ la rete che regala i tre punti ai granata adesso a quota 7 punti in classifica. Resta invece a quota 1 la squadra di Di Francesco alla seconda sconfitta in tre giornate dopo quella all’Olimpico contro la Lazio nella prima giornata.

Di seguito la classifica aggiornata:

Torino 7 Juventus 6

Parma 4

Udinese 4

Inter 4

Genoa 4

Empoli 4

Napoli 3

Atalanta 3

Hellas Verona 3

Lazio 3

Fiorentina 2

Cagliari 2

Bologna 1

Monza 1

Roma 1

Milan 1

Venezia 1

Como 1

Lecce 0