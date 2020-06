Serie A, l'Unione Consumatori contro le gare alle 21.45: il calcio notturno non piace

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'Unione dei Consumatori ha ricevuto decine di lamentele da parte degli abbonati alle pay tv relative alle gare che si giocano alle 21.45. Tramite molte associazioni in tanti si rivolgeranno alle autorità competenti per chiedere di anticipare gli ultimi match. Difficile che possa cambiare qualcosa in questo momento, considerando che l'Assocalciatori ha preteso di non giocare di pomeriggio per l'eccessivo caldo e il rischio infortuni.