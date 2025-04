Serie A, la classifica aggiornata: Como a un passo dalla salvezza matematica

vedi letture

Tre gol al Via del Mare e la salvezza ormai è una formalità. Il Como non può ancora festeggiare l’aritmetica certezza di disputare il prossimo campionato di Serie A - ai lariani non accade da fine anni ’80 - ma di fatto i 39 punti conquistati dalla squadra di Cesc Fabregas con il 3-0 in Salento tolgono qualsiasi dubbio, ove ne fosse ancora qualcuno.

È diametralmente opposta la situazione del Lecce, che con questo ko casalingo resta a quota 26 punti in classifica ed è abbastanza certo di chiudere la 33^ giornata di campionato in zona retrocessione. Solo un pareggio fra Empoli e Venezia, nel confronto diretto in programma domani alle 15, consentirebbe alla squadra di Marco Giampaolo di rimanere fuori dall’area rossa della graduatoria.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 33^ giornata:

Inter 71 punti (32 partite giocate)

Napoli 68 (32)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (32)

33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como 0-3

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli (DAZN)

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia (DAZN)

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese (DAZN/SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus (DAZN