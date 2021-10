Serie A, la classifica aggiornata: Empoli a 12, Salernitana ancora ultima

L'effetto Colantuono non funziona e la Salernitana viene travolta in casa dall'Empoli, restando ultima in classifica. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A dopo le prime tre gare del nono turno:

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Bologna 12

Fiorentina 12

Empoli 12*

Torino 11*

Udinese 9

Sampdoria 9*

Verona 8

Sassuolo 8

Venezia 8

Spezia 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Salernitana 4*

*Una gara in più