Serie A, la classifica aggiornata: il Milan agguanta momentaneamente l'Inter

Sofferta vittoria per il Milan nell'ottava giornata di Serie A. Contro l'Udinese la decide Chukwueze e i rossoneri agganciano momentaneamente l'Inter in classifica. Il pomeriggio di campionato si è aperto con due pareggi. Spicca la rimonta del Genoa contro il Bologna: sotto di due reti, la squadra di Alberto Gilardino la riacciuffa grazie a una doppietta di Andrea Pinamonti. Botta e risposta in 45' al "Sinigaglia" tra Como e Parma, con i ducali che restano con un solo successo, contro il Milan alla seconda giornata. Il sabato calcistico si chiude questa sera con Juventus-Lazio.

SABATO 19 OTTOBRE

Como - Parma 1-1

20' Bonny, 45' Paz

Genoa - Bologna 2-2

37' Orsolini, 56' Odgaard, 73' e 85' Pinamonti

Milan - Udinese 1-0

13' Chukwueze

Juventus - Lazio

DOMENICA 20 OTTOBRE

Empoli - Napoli

Lecce - Fiorentina

Venezia - Atalanta

Cagliari - Torino

Roma - Inter

LUNEDÌ 21 OTTOBRE

Hellas Verona - Monza



CLASSIFICA

Napoli 16

Inter 14

Milan 14

Juventus 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9

Como 9

Parma 7

Cagliari 6

Genoa 6

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

MARCATORI

7 reti: Retegui (Atalanta) e Thuram (Inter)

5 reti: Pulisic (Milan) e Vlahovic (Juventus)

4 reti: Cutrone (Como)