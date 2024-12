Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Napoli-Lazio

vedi letture

Pareggio per 2-2 tra Venezia e Como che serve a entrambe le squadre per muovere la classifica ma che non fa felice né Di Francesco né Fabregas. I lagunari restano infatti all'ultimo posto, a quota 9 punti, mentre i lariani agganciano sì l'Hellas Verona ma mancano il sorpasso che avrebbe permesso loro di uscire dalla zona retrocessione dopo le prime 15 giornate di campionato.

La classifica aggiornata di Serie A

Atalanta 34 (15 partite giocate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 31 (14)

Lazio 28 (14)

Juventus 27 (15)

Milan 22 (14)

Bologna 22 (14)

Empoli 19 (15)

Udinese 17 (14)

Roma 16 (15)

Torino 16 (15)

Parma 15 (15)

Genoa 15 (15)

Cagliari 14 (15)

Lecce 13 (15)

Hellas Verona 12 (15)

Como 12 (15)

Monza 10 (14)

Venezia 9 (15)

I risultati e il programma della 15ª giornata

6 dicembre 2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA 3-1

6 dicembre 2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN 2-1

7 dicembre 2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO 0-0

7 dicembre 2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA 2-2

7 dicembre 2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE 4-1

8 dicembre 2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI 1-0

8 dicembre 2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI 1-4

8 dicembre 2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO 2-2

8 dicembre 2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

9 dicembre 2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN