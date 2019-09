Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Torino-Milan

In attesa del posticipo di domani sera tra Torino e Milan, che chiuderà la quinta giornata di Serie A, il turno è stato, sulla carta, favorevole ai rossoneri. In testa, a punteggio pieno, c'è l'Inter con 15 punti, che ha avuto la meglio sulla Lazio grazie al gol di D'Ambrosio e ad un super Handanovic. La Juventus sale al secondo posto a due lunghezze dai nerazzurri, grazie alla vittoria sul Brescia e alla contemporanea sconfitta del Napoli (quinto a 9 punti) al San Paolo contro il Cagliari, a pari punti proprio con gli azzurri. In serata, la Roma (sesta a 8 punti) era stata sconfitta all'Olimpico dall'Atalanta (terza a 10 punti). La squadra di Giampaolo, attualmente, ha conquistato 6 punti, così come quella di Mazzarri.