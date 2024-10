Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese vince e supera momentaneamente il Milan

Nell'anticipo della nona giornata di Serie A 2024/2025, finisce in festa la sfida del Bluenergy Stadium fra Udinese e Cagliari con gli uomini di Runjaic che si sono imposti per 2-0 sul Cagliari grazie ai gol di Lucca e Davis e sono saliti momentaneamente al terzo posto a pari merito con la Juventus. Questa sera alle 20.45 in campo Torino e Como.

Inter 17

Juventus 16

Udinese 16 *

Milan 14 **

Fiorentina 13*

Atalanta 13

Lazio 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9 **

Verona 9

Como 9

Cagliari 9 *

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4

Una gara in più *

Una gara da recuperare **