Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si porta a -5 dal Milan

La Lazio torna a vincere e torna a scalare posizioni in classifica. La formazione biancoceleste si impone per 2-1 sul Bologna e sale a quota 7 punti in classifica, agganciando Roma e Verona che hanno però una gara in meno. I felseinei restano invece fermi a quota 3. Di seguito la classifica aggiornata al termine degli anticipi del sabato.

Milan 12

Sassuolo 11*

Inter 10*

Atalanta 9*

Sampdoria 9*

Napoli 8

Juventus 8

Lazio 7*

Hellas Verona 7

Roma 7

Benevento 6

Fiorentina 4

Cagliari 4

Spezia 4

Genoa 4

Bologna 3*

Udinese 3

Parma 3

Torino 1

Crotone 1

*Una gara in più