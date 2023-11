Serie A, la classifica aggiornata: piccolo passo per Cagliari e Monza

La 13^esima giornata di Serie A ha visto, finora, la sconfitta della Lazio, 2-1, in casa della Salernitana di Pippo Inzaghi, che ha conquistato così la sua prima vittoria sulla panchina dei granata. Anche il Napoli di Mazzarri parte bene, espugnando Bergamo per 2-1 nella sfida di ieri sera delle 18. I rossoneri di Pioli soffrono e vincono 1-0 contro la Fiorentina, mentre Cagliari e Monza non si fanno male pareggiando 1-1 nel lunch match delle 12:30.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle prossime partite:

Inter 31

Juventus 29

Milan 26*

Napoli 24*

Atalanta 20*

Fiorentina 20*

Roma 18

Bologna 18

Monza 18*

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Genoa 14

Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 8*

Verona 8

Salernitana 8*

Una partita in più*