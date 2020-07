Serie A, la classifica aggiornata: Sampdoria quasi salva, sorpasso al Parma pure al 12° post

Colpaccio della Sampdoria, che rimonta il doppio svantaggio del Parma nel secondo tempo, aggiudicandosi tre punti che la lanciano in posizione ottimale nella volata salvezza, in attesa soltanto della matematica certezza di aver mantenuto anche quest'anno la Serie A. Per il momento, comunque, i blucerchiati scavalcano proprio i ducali in classifica.

Juventus 77; Inter 71 e Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan* 56; Napoli 53; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna* 43; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; SPAL 19.

*= una partita in più