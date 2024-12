Serie A, La Fiorentina eguaglia il record del 1960. L'1-0 al Cagliari è l'8ª vittoria di fila in A

Vittoria per 1-0 della Fiorentina sul Cagliari nel lunch match domenicale della 15^ giornata di Serie A.

Cataldi indirizza il primo tempo - Comincia forte in pressione offensiva la Fiorentina, che vuole stabilizzarsi da subito nella metà campo del Cagliari e costruisce diverse azioni manovrate, arrivando al tiro con Sottil e Dodo nei primi dieci minuti: reattivo Sherri sul tentativo del primo dalla distanza. Anche i sardi però sanno come rendersi pericolosi e chiariscono il concetto all’11’: De Gea ribatte come può il tiro-cross velenoso di Zortea, venendo graziato sul successivo tentativo di Makoumbou, deviato, a porta spalancata. Il rischio spaventa la Fiorentina e ne diminuisce per vari minuti la pericolosità, con il Cagliari che sembra poter trovare campo. A metà primo tempo il guizzo che cambia andamento allo spartito: al 24’ Beltran ripulisce un pallone in area e lo offre all’accorrente Cataldi, che di destro dal limite fredda Sherri, fa 1-0 ed esulta dedicando la rete a Bove con parole rivolte alla telecamera. Alla mezz’ora sarebbe invece Beltran ad avere la palla buona per colpire ma si fa rimontare. In generale però fino all’intervallo il Cagliari fatica a ribattere e assiste, senza subire altri danni, al monologo in possesso dei padroni di casa. All’intervallo è 1-0.

La Fiorentina tiene duro e fa il record - Al rientro in campo c’è una novità rispetto ai ventidue che hanno iniziato e concluso il primo tempo: nel Cagliari, Nicola toglie Viola e inserisce Gaetano. A partire più forte è di nuovo la Fiorentina, che arriva subito a impegnare Sherri, per quanto con un tiro di Ikone da posizione defilata. Lentamente, ma costantemente, la squadra sarda avanza il proprio baricentro in campo, per quanto a lungo non riesca a presentarsi dalle parti di De Gea. Al 73’ il primo tentativo vero e proprio della ripresa per gli ospiti, colpo di testa impreciso di Gaetano su buon cross di Augello. C’è spazio anche per Gudmundsson e un aumento del suo minutaglie nella girandola finale dei cambi. In un finale di tensione e sofferenza, Palladino tiene giù la saracinesca difensiva ed eguaglia un primato storico per la Fiorentina, che resisteva dal 1960: sono adesso otto le vittorie di fila in Serie A dei toscani, domenica prossima con il Bologna la chance per il record assoluto.

