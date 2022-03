Serie A, la Fiorentina vince di misura: 1-0 al Bologna

MilanNews.it

La Fiorentina batte il Bologna in casa per 1-0 grazie al gol di Torreira e riprende momentaneamente la Roma in classifica alimentando ancora una volta il sogno del ritorno in Europa. Niente da fare per il Bologna che non ha giocato male ma che ha patito l'espulsione a fine primo tempo di Bonifazi, condizione che ha permesso alla Fiorentina di giocare con maggiore tranquillità e di conquistare i tre punti in palio.