Serie A, la Juventus perde ancora: l'Udinese espugna l'Allianz Stadium grazie a Giannetti

vedi letture

Dopo aver perso a San Siro contro l'Inter, ancora una sconfitta per i bianconeri questa volta nel turno del lunedì valevole per la 24^esima giornata di Serie A. L'Udinese di Mister Cioffi espugna l'Allianz Stadium grazie ad un gol nel primo tempo del difensore argentino Lautaro Giannetti. In questo momento, Milan a -1 dai bianconeri, che sembrano aver accusato fortemente il KO di Milano contro i nerazzurri.