Serie A, la lista dei giocatori svincolati: fra loro ci sono Belotti, Mertens, Callejon e Sirigu

Come riportato su transfermarkt, ecco la lista di tutti i giocatori che nell’ultima stagione hanno militato in Serie A che attualmente sono svincolati e senza contratto. Alcuni sono nomi eccellenti come Andrea Belotti, Dries Mertens, José Maria Callejon e Salvatore Sirigu. Ecco qua l’elenco dei parametri zero ad oggi:

Federico Peluso (difensore)

Federico Marchetti (portiere)

Salvatore Sirigu (portiere)

Sergio Romero (portiere)

Andrea Masiello (difensore)

Felipe Caicedo (attaccante)

Samir Ujkani (portiere)

Stefan Strandberg (difensore)

Sebastian Giovinco (attaccante)

Martín Caceres (difensore)

Diego Perotti (attaccante)

Cristian Ansaldi (difensore)

Dries Mertens (attaccante)

José Maria Callejon (attaccante)

Marvin Zeegelaar (difensore)

Filip Djuricic (centrocampista)

Federico Santander (attaccante)

Antonino Ragusa (attaccante)

Luca Ceppitelli (difensore)

Faouzi Ghoulam (difensore)

Kevin Malcuit (difensore)

Antonio Santurro (portiere)

Daniele Baselli (centrocampista)

Andrea Schiavone (centrocampista)

Matías Vecino (centrocampista)

Andrea Belotti (attaccante)

Riccardo Fiamozzi (difensore)

Dor Peretz (centrocampista)

Keita Baldé (attaccante)

Ales Mateju (difensore)

Guido Guerrieri (portiere)

Lys Mousset (attaccante)

Damir Ceter (attaccante)