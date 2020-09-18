Serie A, la lista dei giovani svincolati dai club
ATALANTA
Nessuno svincolo
BOLOGNA
ANTENORI MICHELE 07/03/2002
MINGOZZI RICCARDO 15/03/2002
SAVINO GIACOMO 03/08/2003
CAGLIARI
APOGEO RICCARDO
ARMANDO 27/04/2004
LORU DIEGO 16/01/2003
LORU LORENZO 19/05/2003
MARRONI CHRISTIAN 10/03/2002
PORRU FEDERICO 01/03/2002
CROTONE
BATTIMELLI GIUSEPPE 15/02/2005
BIANCHI MALACHIE 25/12/2004
CATALDI ANDREA ALESSIO 17/07/2002
DE FAZIO MARIO 26/05/2004
DE LEO CHRISTIAN 12/02/2003
FORMISANO MATTIA 10/05/2005
GIAQUINTA DOMENICO 24/03/2004
LUCANTO MATTEO 18/01/2002
MOLLO GIOVANNI 25/02/2004
PICCOLO GIACOMO 19/01/2005
TRICOLI ANTONIO 25/10/2002
VASAPOLLO GIOVANNI 19/01/2004
ZIMBALATTI ALESSANDRO 26/02/2004
FIORENTINA
CARBONE MATTEO CHRISTOP 09/04/2003
GENOA
ASCIOTI FABIANO LUCIANO 06/02/2002
BITTI ALESSANDRO 09/01/2005
CERRUTI ALESSANDRO 11/05/2003
CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN 06/08/2002
DAMICO ROSARIO 09/08/2005
GANDOLFO LORENZO 16/08/2002
PANAIT ROBERTO STEFANO 13/02/2003
SALATA ALESSIO 21/01/2002
VIANSON YVES 08/08/2004
HELLAS VERONA
CARVALHO EUSEBIO ANDRE 21/06/2004
GIANNATSOULIAS KONSTANTINOS 10/08/2003
GRASSO MASSIMO 27/07/2004
NUARA ARTURO 15/05/2004
SPADARO GIOVANNI 19/01/2004
INTER
ANANE VALERIO WILFRID 13/01/2002
ARNANNO RICCARDO 22/02/2002
JUVENTUS
MELE FLAVIO 07/01/2003
LAZIO
ADILARDI FEDERICO 12/03/2003
MOSCHINI LUCA 16/03/2002
RUSSO MATTIA 02/09/2002
MILAN
Nessuno svincolo
NAPOLI
AMMATURO GIUSEPPE 16/04/2003
ASSALVE LUCA 26/11/2003
CIRILLO GIOELE 15/08/2003
CONNOLA MATTIA 21/06/2004
TIPALDI ARMANDO 01/03/2003
PARMA
PASSARIN PIERPAOLO 29/03/2002
ROMA
ANTICOLI MARCO GABRIEL 11/01/2003
BRUNO MATTEO 27/04/2003
SAMPDORIA
CHIODI ALESSIO 30/05/2003
DOLCINI LOUIS 27/01/2003
NOCETI GABRIELE 16/03/2003
ROSSI ALBERTO 21/07/2003
SANGUINETI TOMMASO 17/03/2003
SASSUOLO
CASSANO CHRISTIAN 07/01/2002
MARKIEWICZ BARTOSZ JAN 23/09/2003
SPEZIA
BENEDETTINI FEDERICO 20/05/2003
BERTOLUCCI SAMUEL 06/02/2003
CAMPANI FILIPPO 27/02/2003
GNING ABDOULAYE COLY 31/12/2003
ROSAIA MATTIA 10/05/2002
RUSSO ALESSANDRO DINO 30/03/2005
SANTOCHIRICO SALVATORE 15/03/2004
SENATORE ENRICO 04/11/2004
SILANO ALESSANDRO 04/09/2004
TORINO
GRAGNANIELLO GENNARO 04/02/2005
PASTORELLA SALVATORE 21/02/2004
PESCE LUCASILVIO 15/01/2002
UDINESE