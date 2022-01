Serie A, la regola dei 5.000 tifosi allo stadio viene bocciata subito: a febbraio si torna al 50%

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la regola dei 5.000 tifosi allo stadio per limitare la diffusione del Covid 19 è un buco nell’acqua, tant’è che a febbraio verrà subito tolta. Tutto fa pensare che il 6 febbraio, dopo la sosta, il campionato ripartirà tornando al limite del 50% previsto prima di una stretta che non ha mancato di avere esiti paradossali. Per la cronaca, non sarà neanche necessario un decreto ad hoc, dato che la nuova soglia è stata fissata direttamente dalla Lega Serie A, seppur su suggerimento del Governo. A far tornare sui propri passi le istituzioni, oltre al fatto che la curva epidemiologica sembra in questo momento appiattirsi, ci sono le conseguenze irrazionali a cui la norma sulla capienza massima di 5.000 spettatori ha portato.