Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Musah entra in diffida

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di ritorno di Serie A: nelle file del Milan non c'è nessuno squalificato, mentre Yunus Musah, ammonito contro il Torino, entra in diffida (quarto giallo in questo campionato). Un turno di stop per Richardson, centrocampista della Fiorentina, e per gli allenatori Fabregas (Como) e Verona (Zanetti). Per quanto riguarda le società, ammenda da 8 mila euro per il Lecce e ammenda da 5 mila per il Venezia.

Questi i risultati della settima giornata di ritorno di Serie A:

Cagliari-Juventus 0-1

Como-Napoli 2-1

Empoli-Atalanta 0-5

Hellas Verona-Fiorentina 1-0

Internazionale-Genoa 1-0

Lecce-Udinese 0-1

Parma-Bologna 2-0

Roma-Monza 4-0

Torino-Milan 2-1

Venezia-Lazio 0-0