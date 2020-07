Serie A, le quote della gare di domani

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Con il campionato che ha già emesso la maggior parte dei verdetti, la Serie A torna in campo e cerca ancora gli ultimi lampi. Lazio-Brescia, con i biancocelesti matematicamente in Champions e le Rondinelle retrocesse, sarà l'occasione per la squadra di Inzaghi a dare l'assalto al podio, trascinata da Ciro Immobile che punta alla Scarpa d'oro. Il pronostico di Sisal Matchpoint è a senso unico, Lazio avanti a 1.16, la vittoria dei bresciani vale 14.50, difficile anche il pareggio, a 7.25. Occhi puntati su Immobile: il suo gol sembra certo, a 1.30, meglio puntare su una doppietta, a 2.00, o sulla seconda tripletta dopo quella al Verona, proposta a 6.00. Sempre a proposito di Immobile, al biancoceleste restano due partite per provare a eguagliare o superare il record di Higuain di 36 reti in una stagione: l'ipotesi che Immobile superi il Pipita del Napoli 2015-16 è proposta a 2.40. Tra i match della 37/a c'è Sampdoria-Milan, i rossoneri ancora credono nel quinto posto anche se scavalcare la Roma sembra un'impresa. Serve una vittoria contro i blucerchiati data a 1.60 contro il 5.25 della Samp e il pareggio a 3.90. Vittoria in vista anche per la Roma, che ha consolidato la quinta posizione e, con il Torino, punta a rendere matematica la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Avanti gli uomini di Fonseca, a 1.65, a 4.80 i granata, il pareggio è a 3.90. In chiave salvezza, Genoa e Lecce si contendono la permanenza in Serie A, ma i rossoblù mantengono 4 punti di vantaggio sui salentini, distacco significativo a due giornate dalla fine. Il Lecce deve provarci fino alla fine ma non parte favorito nella trasferta di Udine, a 2.70, con l'Udinese a 2.35 e il segno X a 3.60. (ANSA).