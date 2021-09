Serie A, le quote della sesta giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 24 SET - L'Inter domani a San Siro è attesa da un confronto impegnativo con l'Atalanta. La squadra di Inzaghi è stata per ora più convincente di quella di Gasperini, e le quote SNAI le danno un favore piuttosto netto: il segno «1» interista è a 1,97, ben al di sotto del «2» bergamasco, a 3,60. Il pari è il risultato meno probabile, a 3,75. L'ultima vittoria atalantina a San Siro risale all'1-2 del 23 marzo 2014. Il bilancio personale di Gasperini parla di tre sconfitte (bruciante il 7-1 del 12 marzo 2017), due pareggi e zero vittorie. In quota prevale l'Over (1,63) sull'Under (2,15). Il sesto turno di Serie A propone il primo derby stagionale tra Lazio e Roma. Pronostico SNAI sul filo per la prima stracittadina targata Sarri-Mourinho: «1» biancoceleste a 2,65, «2» giallorosso più probabile di un soffio, a 2,60, pareggio a 3,40. La «X» con un gol per parte rappresenta il risultato più atteso, a 6,50. A 10 si giocano sia il 2-1 che l'1-2. Immobile, il cui gol vale 2 volte la posta, è favorito su Abraham (2,75), nella sfida tra i centravanti. Trovato il primo, faticoso successo in casa dello Spezia, la Juventus prova a "espugnare" anche l'Allianz Stadium, nel lunch match di domenica contro la Sampdoria. La vittoria bianconera è a quota modesta, 1,35. Per la quarta volta nel loro terribile avvio di campionato, i blucerchiati si confrontano con una grande. Le quote concedono loro poche chance: difficile la «X», a 5,25, da impresa il «2», a 8,50. Il Milan gioca domani in casa dello Spezia. Per gli analisti SNAI rossoneri favoriti, visto che il «2» si gioca a 1,50. Un altro successo ligure vale 6 volte la scommessa, la «X» è a 4,50. Il Napoli ha l'occasione di allungare ancora, battendo il Cagliari dell'ex Mazzarri. La sesta vittoria consecutiva del Napoli vale 1,25, quota più bassa della giornata, con il pareggio a 6,25 e la vittoria del Cagliari a 11. Tra le altre, Fiorentina (2,30) avanti in casa dell'Udinese (3,00); Bologna (2,45) leggermente favorito a Empoli (2,65). Dura per la Salernitana (7,00) che fa visita al Sassuolo (1,42), equilibrio tra Genoa (2,65) e Verona (2,75). Lunedì, chiude il turno la sfida tra Venezia e Torino, con i granata avanti (2,05 contro 3,55). (ANSA).