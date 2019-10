Il Bologna ha vinto per 2-1 il lunch match della nona giornata di campionato contro la Sampdoria. Accade tutto nella ripresa con il gol di Palacio che sblocca la partita. Al 64' arriva il pareggio di Gabbiadini per la Sampdoria, ma è Bani - al 79' - a decidere la partita in favore della squadra di Mihajlovic che sale a quota 9 punti in classifica.