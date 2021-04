Serie A, Milan a segno contro la Lazio da 17 partite consecutive: il dato

Lunedì sera il Milan di Stefano Pioli sfiderà la Lazio di Simone Inzaghi all’Olimpico. Dando uno sguardo alle sfide degli ultimi anni, ci accorgiamo che il Diavolo va in rete contro la Lazio in Serie A, da 17 partite consecutive. L’ultima volta che i rossoneri non hanno trovato la via del gol contro i biancocelesti in campionato è stato l’1 febbraio 2012. Quel match terminò 2-0 per la Lazio con le reti di Hernanes e Rocchi. Era il Milan di Massimiliano Allegri campione in carica, che poche settimane dopo, rimase coinvolto nel famoso gol di Muntari contro la Juventus. Nelle 17 gare in questione, il Milan ha segnato 30 gol incassandone 22.