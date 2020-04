Serie A: Milan, dagli attaccanti solo 16 gol su 28

Il Milan ha un problema evidente in attacco. Il reparto offensivo rossonero - numeri alla mano - è uno dei peggiori della Serie A. E i suoi interpreti, ovvero i centravanti, stanno disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i gol segnati dagli attaccanti in campionato sono 16 sui 28 complessivi (nel conto vanno chiaramente inseriti anche Piatek e Suso), ovvero il 57 per cento. Una miseria, sottolinea la rosea.