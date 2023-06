Serie A, Milan-Verona: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Il Milan di Stefano Pioli, domenica sera, accoglie l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni nella gara che sarà valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'ultima giornata per tentare il sorpasso sull'Inter (serve una vittoria rossonera e una sconfitta dei nerazzurri) e chiudere il campionato al 3º posto dopo aver conquistato l'aritmetica qualificazione in Champions League all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 1-0 (gol di Olivier Giroud) settimana scorsa. Il Milan di Stefano Pioli concluderà la propria stagione tra le mura domestiche di San Siro e ospiterà un Hellas Verona che scenderà in campo con il "coltello tra i denti" per conquistare la salvezza (contesa con lo Spezia, che andrà a giocare a Roma). Una partita che, però, il tecnico rossonero affronterà con i titolari, senza concedere quindi rotazioni alla rosa. Fischio d'inizio alle ore 21. E noi di MilanNews.it, di seguito, vi proponiamo:

- Le probabili formazioni di Milan-Verona

- Dove seguire in tv e sul web Milan-Verona

- La designazione arbitrale per Milan-Verona

- Le statistiche di Milan e Verona in Serie A

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

MILAN-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, contro la squadra scaligera, presenterà praticamente la stessa formazione che è scesa in campo settimana scorsa contro la Juventus con un solo cambio: Charles De Ketelaere al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Gli altri dieci, come dicevamo, confermati: Maignan tra i pali; Thiaw e Tomori al centro della difesa con Calabria e Theo Hernandez ai fianchi; Tonali e Krunic in cabina di regia e con il trittico Messias-CDK-Leao alle spalle di Giroud.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi, Rebic. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

• Clicca qui per seguire gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione del Milan

Per il Verona di Marco Zaffaroni, in difesa è pronto il cambio: Cabal, in grande difficoltà nel primo tempo contro l'Empoli, dovrebbe cedere il posto a Ceccherini. L'ex viola è dunque in vantaggio per chiudere il terzetto davanti a Montipò insieme a Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli si candidano a percorrere le corsie esterne, in mezzo al campo Tameze, Abildgaard e Sulemana si contendono due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Lazovic può recuperare, ma partirà al massimo dalla panchina, mentre Verdi ha qualche chance in più di affiancare Ngonge sulla trequarti. Dopo il gol di domenica scorsa, Gaich è segnalato in rimonta su Djuric per il ruolo di riferimento offensivo.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi; Ngonge, Gaich. All.: Marco Zaffaroni.

Indisponibili: Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna, Lazovic (da valutare)

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ceccherini, Duda, Henry, Hien, Verdi

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

DOVE VEDERE IN TV MILAN-VERONA

Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 21:00

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

MILAN-VERONA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Assistente 1: sig. Giallatini

Assistente 2: sig. Preti

IV Uomo: sig. Volpi

Var: sig. Mariani

AVar: sig. Muto

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

MILAN-VERONA, LE STATISTICHE IN SERIE A

La redazione di Opta, esperta nella raccolta dei dati sportivi, ha pubblicato tutte le statistiche del match tra Milan e Verona. Queste le informazioni da sapere:

- Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro il Verona e in Serie A non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro gli scaligeri.

- Il Milan ha conquistato 40 punti in casa in questo campionato; qualora dovesse vincere questo match sarebbe la squadra con la maggiore differenza (16) tra punti conquistati in casa (43) e in trasferta (27), attualmente Juventus e Inter hanno una differenza più ampia (15) – a quota 13 al momento troviamo anche l’Empoli.

- Con 67 punti il Milan si è qualificato alla prossima Champions League; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno raggiunto questo traguardo con così pochi punti a fine stagione è stata nel 2002/03 (61).

- Olivier Giroud ha segnato 12 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (sempre 12, con l’Arsenal) - il francese non fa meglio dal 2015/16 (16 reti in quel caso).

- Il Verona ha pareggiato 13 partite in trasferta contro il Milan nel massimo campionato, solo contro il Torino conta più pareggi esterni (15) – inoltre quella rossonera è una delle tre squadre, con Inter e Juventus, contro cui i gialloblù contano zero successi esterni in Serie A (min.15 trasferte).

- Il Verona ha vinto soltanto una trasferta in questo campionato (1-0 contro il Lecce, il 7 maggio scorso); tutte le precedenti 11 squadre con solo un successo esterno a fine stagione di Serie A sono retrocesse (ultima a salvarsi il Cagliari, nel 2013/14).

- Nel 2023 il Verona ha vinto il 33% delle partite in cui Simone Verdi è sceso in campo (5/15), per una media punti di 1.3, mentre ha ottenuto un solo successo in sette gare senza di lui (14% di vittorie, 0.9 di media punti).