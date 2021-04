Serie A, Napoli-Inter 1-1: Milan a +6 dal Napoli e a -9 dall'Inter

Si è conclusa da poco la sfida fra Napoli e Inter valevole per la 31esima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre hanno terminato l’incontro con il punteggio di 1-1 (autorete di Handanovic per il Napoli e gol di Eriksen per l’Inter). Con questo pareggio, il Milan di Pioli è a +6 dal Napoli quinto in classifica e a -9 dall’Inter primo. I rossoneri mantengono un buon vantaggio sulla quinta in classifica, proprio il Napoli.