Nel corso dell'anno solare 2019 il Milan ha segnato 45 gol in 36 partite, risultando così il dodicesimo attacco della Serie A. Nelle prime tre posizioni di questa classifica troviamo Roma (65 gol in 36 partite), Lazio (66 gol in 35 partite) e Atalanta (81 gol in 36 partite).