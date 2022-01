Serie A nella rete del Covid. Tuttosport: "Ma la Lega ordina: giocate!"

Sono due le certezze che accompagnano la nuova ondata di casi che ha colpito la Serie A: il virus è tornato sgradito protagonista anche nel calcio, e la Serie A non rinvierà nessuna gara del turno in programma domani. In via Rossellini hanno infatti ribadito che non sarà concesso alcun rinvio: accettare anche una sola richiesta formale di far slittare una gara - evidenzia Tuttosport - significherebbe creare un precedente, e soprattutto mettere in crisi un calendario in cui non sono disponibili altre finestre per i recuperi. La Lega sottolinea in particolare come non sia più previsto un numero massimo di giocatori positivi per poter chiedere il rinvio. Dunque, se una squadra fosse impossibilitata a presentarsi (magari per l'intervento dell'ASL), perderebbe a tavolino la partita, riavviando poi la trafila dei ricorsi.