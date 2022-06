Serie A, oggi l'annuncio di date e orari delle prime cinque giornate

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, per la giornata di oggi sono attesi gli annunci delle date e degli orari delle prime cinque giornate di Serie A. In particolare verranno definiti i primi anticipi e posticipi, con relativa programmazione tv. Il Milan, Campione d'Italia, aprirà in casa con l'Udinese ed è plausibile che darà il via ufficiale al nuovo campionato, come vincitore uscente del torneo.