Serie A, oggi pomeriggio nuova riunione di Lega: al vaglio il caso DAZN

Dopo le parole di ieri di Paolo Dal Pino sui problemi di DAZN in questo inizio di campionato, nel pomeriggio di oggi andrà in scena una nuova riunione di Lega Serie A, e sul tavolo c'è anche un incontro proprio con il broadcaster per parlare della situazione relativa all’audience e all’andamento della piattaforma in generale negli ultimi weekend, dove i disservizi si sono ridotti in maniera notevole. Oltre a DAZN, ci sarà anche Publitalia, la società di Mediaset che gestisce la raccolta pubblicitaria di DAZN stesso. La notizia è stata riportata dai colleghi di TMW.