Serie A, pareggiano Roma e Atalanta: Milan al momento a +15 sul quinto posto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grazie alla vittoria ottenuta contro l'Empoli, il Milan è arrivato a quota 63 punti in classifica. I rossoneri, oltre a mantenere il primato in classifica, si sono portati momentaneamente a +15 sul quinto posto, considerando i pareggi ottenuti da Roma e Atalanta contro Udinese e Genoa. L'unica squadra che potrebbe avvicinarsi in questo senso rimane la Lazio, che se dovesse vincere il posticipo in programma domani sera con il Venezia si porterebbe a -14 dal Milan.