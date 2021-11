Serie A, poker dell'Atalanta al Venezia. Vince anche la Fiorentina

Vittoria facile per l'Atalanta, che nel primo match della quindicesima giornata ha superato per 4-0 il Venezia. Al Gewiss Stadium decisiva la tripletta di Pasalic e la rete di Koopmeiners. Successo anche per la Fiorentina, che ha battuto la Sampdoria all'Artemio Franchi. Dopo aver subito lo svantaggio firmato da Gabbiadini, i viola sono andati a segno con Callejon, Vlahovic e Sottil.