MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono quattro i match validi per la prima giornata di Serie A in programma oggi. Alle 18.30 la Fiorentina ospiterà la neopromossa Cremonese al Franchi mentre il Bologna farà visita alla Lazio all'Olimpico. Alle 20.45 invece si giocherà Salernitana-Roma all'Arechi così come Spezia-Empoli al Picco.