Serie A, sabato con 4 gare del 3° turno: Milan e Napoli in campo. Il programma

Nella giornata di ieri Inter e Torino hanno giocato e vinto contro Venezia e Atalanta, proiettandosi dunque in vetta alla classifica. In attesa delle gare di quest'oggi, con il Milan in campo questa sera contro la lazio, riportiamo di seguito il programma della terza giornata di Serie A:

30/08/2024 Venerdì 18.30 VENEZIA-TORINO 0-1

30/08/2024 Venerdì 20.45 INTER-ATALANTA 4-0

31/08/2024 Sabato 18.30 BOLOGNA-EMPOLI DAZN

31/08/2024 Sabato 18.30 LECCE-CAGLIARI DAZN/SKY

31/08/2024 Sabato 20.45 LAZIO-MILAN DAZN

31/08/2024 Sabato 20.45 NAPOLI-PARMA DAZN

01/09/2024 Domenica 18.30 FIORENTINA-MONZA DAZN

01/09/2024 Domenica 18.30 GENOA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

01/09/2024 Domenica 20.45 JUVENTUS-ROMA DAZN/SKY

01/09/2024 Domenica 20.45 UDINESE-COMO DAZN