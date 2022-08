Serie A, sei squadre in testa alla classifica dopo tre giornate: non succedeva dalla stagione 73-74

MilanNews.it

Dopo tre giornate sono sei le squadre in testa alla classifica di Serie A. Milan, Napoli, Roma, Lazio, Torino e Atalanta al momento si trovano infatti in vetta con sette punti in classifica. Un dato simile non si vedeva dalla stagione 1973-1974, quando dopo tre turni erano addirittura sette le squadre in testa al campionato (Milan, Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio, Napoli e Torino). A riferirlo è il collega Giuseppe Pastore.