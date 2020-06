Dopo più di tre mesi di stop obbligato a causa dell'emergenza Coronavirus sta per tornare la Serie A. Si ricomincia alle 19.30 con Torino-Parma, mentre la partita serale delle 21.45 è Verona-Cagliari. Per rivedere i rossoneri in campo bisognerà aspettare lunedì alle 19.30 per Lecce-Milan.