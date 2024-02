Serie A, solo un pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Torino

Equilibrio e poche emozioni nel posticipo del sabato sera delle 20:45 andato in scena in Sassuolo-Torino e terminato con il risultato di 1-1. Succede tutto nel primo tempo: al 5' sblocca la partita Pinamonti, ma pareggia dopo 4 minuti Duvan Zapata. Nella ripresa le due squadre non si creano pericoli a vicenda, con la gara che andrà a spegnersi lentamente verso un pareggio che accontenta così sia il Sassuolo che i granata. Domani in campo il Milan alle 20:45 contro il Napoli di Mazzarri.