Serie A, sono ancora quattro le panchine scoperte

vedi letture

Nella settimana appena trascorsa sono arrivati annunci importanti di nuovi allenatori. In particolare sono state Juventus e Milan a ufficializzare i rispettivi nuovi tecnici per la prossima stagione. Per i bianconeri c'è Thiago Motta, reduce da un grande biennio alla guida del Bologna (che ha ingaggiato Italiano); mentre per i rossoneri c'è il portoghese Paulo Fonseca. Tra gli altri anche il Monza ha trovato la sua nuova guida dopo aver perso Raffaele Palladino finito alla Fiorentina: è l'ex rossonero Alessandro Nesta. In tutto questo mancano ancora quattro panchine da assegnare: si tratta di quelle di Cagliari, Empoli, Torino e Venezia.

Di seguito si riporta la situazione aggiornata delle panchine in Serie A:

Atalanta: Gian Piero Gasperini (confermato)

Bologna: Vincenzo Italiano (nuovo)

Cagliari: in attesa

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Empoli: in attesa

Fiorentina: Raffaele Palladino (nuovo)

Genoa: Alberto Gilardino (confermato)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (nuovo)

Inter: Simone Inzaghi (confermato)

Juventus: Thiago Motta (nuovo)

Lazio: Marco Baroni (nuovo)

Lecce: Luca Gotti (confermato)

Milan: Paulo Fonseca (nuovo)

Monza: Alessandro Nesta (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (nuovo)

Parma: Fabio Pecchia (confermato)

Roma: Daniele De Rossi (confermato)

Torino: in attesa

Udinese: Kosta Runjaic (nuovo)

Venezia: in attesa