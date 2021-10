Serie A, sono Theo Hernandez e Tonali i rossoneri che subiscono più falli

In questo avvio di Serie A, in questo weekend si giocherà la settima giornata, diversi giocatori rossoneri hanno messo in mostra un'ottima forma, risultando davvero difficili da contrastare e neutralizzare per gli avversari. In questa lunga lista ci sono ovviamente anche Theo Hernandez e Sandro Tonali, che sono tra i giocatori del Milan ad aver subito più falli in campionato, rispettivamente 11 e 10.