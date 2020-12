Serie A, Theo Hernandez è il calciatore del mese AIC di dicembre

Milano, 30 dic. (LaPresse) - Il terzino del Milan Theo Hernández, protagonista fin qui dell'ottima stagione rossonera, ha vinto la concorrenza e si è aggiudicato il premio di calciatore del mese di dicembre per l'AIC. Da ottobre il sistema di assegnazione del premio, sempre in collaborazione con il magazine ULTIMO UOMO, è cambiato: il vincitore è scelto direttamente dai calciatori iscritti all'AIC, tra Serie A, B e C.