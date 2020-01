Serie A, tutti i risultati delle 15: successi per Parma e Verona, reti bianche in Sampdoria-Sassuolo

Sono terminate da poco le tre sfide di Serie A in programma quest'oggi alle 15.00. Largo e ampio successo per 3-0 del Verona sul Lecce, con i gialloblù che saranno i prossimi avversari del Milan. Importante vittoria anche per il Parma sull'Udinese per 2-0 con cui aggancia il Milan e il Cagliari a quota 31 punti. Pareggio a reti bianche, invece, nella sfida salvezza tra Sampdoria e Sassuolo. Questi i risultati e la classifica completa:

Hellas Verona - Lecce 3-0

Parma - Udinese 2-0

Sampdoria - Sassuolo 0-0

CLASSIFICA COMPLETA:

Juventus 51 punti*

Inter 48 punti

Lazio 45 punti*

Roma 38 punti*

Atalanta 38 punti

Cagliari 31 punti

Parma 31 punti

MILAN 31 punti

Hellas Verona 29 punti

Bologna 27 punti

Torino 27 punti

Fiorentina 25 punti

Napoli 24 punti*

Udinese 24 punti

Sassuolo 23 punti

Sampdoria 20 punti

Lecce 16 punti

Spal 15 punti

Genoa 15 punti

Brescia 15 punti

*Una gara in meno