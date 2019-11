Nel pomeriggio Sampdoria e Udinese si sono affrontate in una partita intensa, che ha visto i liguri trionfare in rimonta grazie ai gol di Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez in risposta alla rete di Nestorovski. Blucerchiati momentaneamente al 16° posto a +3 dalla zona rossa, in attesa del Lecce e del Genoa.